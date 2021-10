Giuseppe Radice presenta il suo nuovo libro Saronno : stasera in esclusiva su ilSaronno

Giuseppe Radice presenta il suo nuovo libro Saronno : stasera in esclusiva...

x

x

SARONNO – E’ la sua trentacinquesima opera. E’ il suo trentacinquesimo omaggio alla città di Saronno che racconta, spiega, tratteggia, tiene viva nella mente di chi l’ha vissuta e fa comparire in quella di chi non ha avuto la fortuna di conoscerla.

Giuseppe Radice torna con “Saronno & Amarcord” la sua ultima fatica dove ancora una volta realizza un intenso mix di poesia dialettale, ricordi, saggezza popolare ed emozioni che “fanno sentire a casa” come ricorda nella prefazione Angelo Tettamanzi. Come sottolinea Giuseppe Nigro nella sua introduzione Radice “esplora il borgo natio che tanto conosce ed ama” ma si cimenta anche in una nuova modalità gli aforismi che affianca alle istantanee con cui racconta passioni, storie e volti dei saronnesi più noti ed amati.

Il libro edito dalla Società storica saronnese sarà disponibile nelle librerie cittadine e ovviamente nella sede del sodalizio. Il ricavato della distribuzione del volume sarà interamente destinato alla conferenza femminile San Vincenzo de Paoli di Saronno e alla Mensa per i bisogni “Amici di Betania Onlus”.

Stasera alle 20,30 la presentazione del libro con l’autore ed un parterre di ospiti sarà trasmessa sulla pagina Facebook e Youtube de ilSaronno.