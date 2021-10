x

SARONNO – Un nuovo direttivo e il consueto impegno ed entusiasmo per l’organizzazione del concerto dell’Epifania che ha raggiunto la decina edizione.

Così l’attivissima e apprezzatissima associazione Sicilia a Saronno è tornata in attività: “Dopo un periodo di stasi forzata causa pandemia si lavora alla programmazione di nuovi eventi ed iniziative, in particolare alla possibilità di effettuare il concerto dell’Epifania, che celebrerà il decennale dalla sua prima messa in scena il 5 gennaio del 2012”.

Nel frattempo il sodalizio ha rinnovato, in conformità alle norme statutarie, il direttivo per il prossimo triennio.

Carmelo Faranda è stato eletto presidente affincato con il ruolo di vice dal suo predecessore Corrado Belfiore. Completano il direttivo il segretario Antonio Vasselli, il tesoriere Guglielma Vaccaro e i consiglieri, Giacomo Cavarretta, Filadelfio Faranda, Gaetano Fresta e Calogero Rizzitello.

“Chiunque può associarsi – concludono dal direttivo – anche se non nativo dell’isola è il benvenuto. Ogni iniziativa futura sarà partecipata a tutta la cittadinanza come sempre e con contestuale invito a partecipare”.

