ORIGGIO – Tamponamento fra due automobili oggi alle 14.20 in via per Cantalupo alla periferia di Origgio: il sinistro si è verificato nel tratto compreso fra via Airoldi e via Stravazza e sul posto è immediatamente accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa saronnese. Una donna di 45 anbni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata trasportata al’ospedale di Saronno ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

A Lomazzo alle 7 intervento di carabinieri ed ambulanza della Croce rossa in vicolo Cirimido per un pedone investito da un’auto: è stata soccorsa una donna di 68 anni, che è stata quindi trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi lesioni. I militari dell’Arma, sul posto è accorsa una pattuglia della Compagnia di Cantù, hanno rilevato l’incidente ed avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

13102021