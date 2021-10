x

VARESE – “La Regione renda noto l’elenco delle farmacie per i tamponi gratis agli esenti dal vaccino anticovid”: a chiederlo è il consigliere regionale e capodelegazione del Pd in Commissione sanità, il consigliere varesino Samuele Astuti. Che spiega: “Nei prossimi giorni, con l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass sul posto di lavoro, è previsto un picco di richieste di tamponi rapidi nelle farmacie. Nel contempo, il ministero della Salute ha prorogato la durata dell’esenzione per chi non può vaccinarsi, ma ancora non è chiaro quali siano le farmacie cui possano rivolgersi gli interessati, in quanto le procedure di competenza regionale non sono ancora state definite”.

Per questo Astuti ritiene “urgente che il presidente Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Letizia Moratti definiscano tutti gli aspetti operativi che dipendono dalla Regione, così da rendere noto al più presto l’elenco delle farmacie che erogheranno i tamponi gratis agli esenti dal vaccino. Lo chiedono gli interessati e lo chiedono le farmacie, che ci auguriamo aderiscano tutte all’erogazione di questo servizio”. Astuti ricorda che “la Regione è corresponsabile del corretto avvio dell’obbligo del green pass in ambito lavorativo”.

