ROVELLO PORRO – E’ stata la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Saronno a rimettere in carreggiata il mezzo pesante che ieri sera è finito fuori strada a Rovello Porro.

Poco prima dell’imbrunire subito dopo una curva in una strada piuttostro stretta il mezzo pesante si è ritrovato con la motrice e parte del rimorchio fuori dalla sede stradale. Il conducente ha cercato di ritornare sulla parte asfaltata ma malgrado la sua esperienza non è riuscito a risolvere il problema anche perchè il rischio era che il mezzo si ribaltasse completamente.

Così ha contattato il numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri sono riusciti a rimettere in carreggiato il mezzo che ha così potuto riprendere la strada con il proprio carico di mangiami. L’intervento è stato portato a termine senza danni ne per il carico ne per il mezzo.