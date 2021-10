x

SARONNO – Continuano gli appuntamenti sulle due ruote che il Comune di Saronno ha organizzato per questa settimana insieme ad associazioni locali e con la collaborazione degli sponsor.

Oggi dalle 14 alle 17, al parco “Carlo Porta” di via Salvo D’Acquisto: appuntamento didattico per bambini con il vigile Ciro che spiegherà ai piccoli in bicicletta e caschetto qualche regola della strada; alle 21, all’auditorium della scuola Aldo Moro di via Santuario: tavolo tecnico dedicato alla progettazione della mobilità ciclabile.

Intanto Saronno si prepara ad ospitare la Criterium di ciclismo, la gara ciclistica nazionale in programma per sabato pomeriggio.

“Un criterium – spiega Wikipedia – è una corsa ciclistica su strada di lunghezza ridotta in cui viene ripetuto più volte lo stesso circuito. La classifica viene stilata in base all’ordine d’arrivo oppure, similarmente ad una corsa a punti su pista, in base al numero di giri percorsi e al numero di punti ottenuti negli sprint intermedi”.

