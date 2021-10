Calcio, Morazzone-Fbc Saronno. L’intervista, parla Iacovelli: “Buona prova, risultato brucia”

x

MORAZZONE – Il Fbc Saronno stava già pregustando il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia ma mercoledì sera a Morazzone i locali in rimonta prima hanno pareggiato e poi vinto ai calci di rigore, nei quali si sono dimostrati più precisi dei biancocelesti. Dopo il 2-2 al novantesimo, è finita 6-4 e così anche la marcia degli amaretti in Coppa ha finito per interrompersi.

“Tolti i primi dieci minuti nei quai non eravamo proprio im campo, abbiamo ribaltato la partita ed il pari al novantesimo ci è stato stretto – dice l’attaccante saronnese Orazio Iacovelli – I calci di rigore? E’ sempre una lotteria… Adesso bisogna dimenticare in fretta questa sconfitta, che comunque brucia, e tornare a pensare al campionato di Promozione. Stavolta si è visto comunque un buon gioco, anche più gioco rispetto a prestazioni precedenti e quindi da Morazzone riportiamo a casa quel che comunque c’è stato di buono”.

(video: intervista a Orazio Iacovelli)

