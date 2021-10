Ceriano Laghetto investe nello sport: stadio e tanto altro ancora

x

x

CERIANO LAGHETTO – “Un giovane che si appassiona allo sport è un giovane che viene sottratto alle tentazioni della droga e dei “brutti giri”. Ecco perchè abbiamo investito risorse sia nella riqualificazione del campo sportivo di via Strameda, sia nella realizzazione del campo da basket presso il cortile della scuola secondaria”. Lo rimarcano gli esponenti del gruppo politico di maggioranza in paese, la Lista Dante.

Che assicurano: “Non è finita qui perchè nelle prossime settimane arriveranno ulteriori lavori sia al campo sportivo che alle scuole, per la pista d’atletica”.

“Sono stati mesi di grande impegno su più fronti da parte dei nostri uffici per riuscire a portare a termine una serie di interventi importanti prima della ripresa delle attività a settembre e siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a termine interventi molto significativi – commenta il sindaco Roberto Crippa – E’ un impegno che continua, con l’attenzione massima dedicata al recupero delle risorse, alla progettazione e alla cura degli interventi ancora in corso e dei prossimi interventi già in calendario”.

(foto: a sinistra, il presidente onorario dell’Asd Ceriano calcio, Giuseppe Sala)

14102021