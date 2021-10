Coppa Italia Promozione: Il Cinisello piega l’Universal Solaro e vola agli ottavi

x

x

SOLARO – Cade anche in coppa l’Universal Solaro di Cernivivo che, tra le mura amiche, deve vedersela contro un agguerrito Cinisello, attualmente ai vertici del girone B di Promozione e reduce da un’ottima fase a gironi di coppa.

Tanta esperienza in campo per gli ospiti contro la gioventù del Solaro; a sbloccarla, però, sono i rosso-blu che, al 32’, trovano la via del gol grazie a Loew.

Nella ripresa forze fresche da entrambe le parti ma il cambio vincente lo fa Quattromini che dalla panchina chiama Tchetchoua; il 20 ospite risponde presente e al 42’ sigla il gol del definitivo 0-2; risultato che manda avanti il Cinisello ed elimina il Solaro.

Ora per i giallorossi testa al campionato in vista dell’importante sfida di domenica conto il Morazzone al Centro Sportivo Gaetano Scirea.

Universal Solaro – Cinisello 0-2

UNIVERSAL SOLARO: Gambino, Cetti (7’ st Di Patria), Parisi, Rotiroti (20’ st De Carlo), Franzoni, Quaglia, Cattafi (31’ st Baron), Capelli (41’ st D’elia), Fioroni, Bottan, Somaini (31’ st Castiglioni). A disposizione: Bizzi, Baron, Volpato, Castiglioni, D’elia, Donato, Baglio, Di Patria, De Carlo. All.: Cernivivo.

CINISELLO: Genchi, Maiolo (12’ st Ercoli), Berton, Elli (27’ st Cesana), Fronda, Pecorini, Innocenti (34’ st Giambrone), Loew, Villa, Dell’orto (12’ st Madonia), Costantino (23’ st Tchetchoua). A disposizione: Comelli, Ercoli, Fumagalli, Cesana, Madonia, Giambrone, Siviero, Tchetchoua. All.: Quattromini.

Marcatori: 32’ pt Loew (C), 20’ st Tchetchoua (C)