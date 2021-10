x

SARONNO – Le transenne con i cartelli e le locandine dell’evento ormai sono visibili in tutta la città segno che il countdown verso Criterium è ormai partito

COS’E’ CRITERIUM

“Un criterium – spiega Wikipedia – è una corsa ciclistica su strada di lunghezza ridotta in cui viene ripetuto più volte lo stesso circuito. La classifica viene stilata in base all’ordine d’arrivo oppure, similarmente ad una corsa a punti su pista, in base al numero di giri percorsi e al numero di punti ottenuti negli sprint intermedi”.

CATEGORIE

Il percorso saronnese sarà di circa 3 chilometri e sarà percorso da diverse categorie. Ci sarà Criterium Scatto Fisso Donne, Criterium Scatto Fisso Uomini, Gran Criterium U23 ed Elite.

Scatto Fisso Donne e Uomini percorreranno 21 chilometri (ossia 21 giri) mentre Gran Criterium ed Eli percorreranno circa 90 chilometri ossia 30 giri.

ORARIO

Si parte alle 14 daranno il via allo Scatto Fisso femminile, alle 15 toccherà allo Scatto Fisso maschile e gran finale alle 16 con la 100 km U23/Elite.

LOCATION

In piazza Libertà ci sarà il foglio firme, in piazza Repubblica (parcheggio Comune) e in centro un piccolo villaggio di esposituri e la zona dei meccanici.

VIP

Le iscrizioni si terranno principalmente tra la giornata di oggi e di domani ma ci sono già un centinaio di adesioni per Elite Gran Criterium. Tra gli altri hanno confermato la presenza gli olimpionici Francesco Lamon (2021 medaglia d’oro di specialità in quartetto ai giochi olimpici di Tokyo) e Paolo Cecchetto (peraciclista medaglia d’ora a Rio 2016).

PERCORSO

Questo il percorso della Criterium sarà via Milano, via Caduti della Liberazione, via Cantore, piazza Cadorna (Lato Sud), via I° Maggio, via Legnanino, via Varese (tratto compreso tra via Milano e via Legnanino), via Milano.

TUTTE LE NORME DELLA VIABILITA’

Dalle ore 6.00 alle ore 24.00: per consentire a residenti ed operatori commerciali soste alternative nella città, tutti i posteggi a pagamento, le zone disco orario e le zone a pagamento, sono a sosta libera. I fornitori dei servizi o le attività commerciali che si trovano all’interno del circuito potranno assestarsi nelle aree limitrofe alle chiusure e nei relativi spazi a sosta libera. Gli addetti alla manifestazione creeranno corridoi pedonali vigilati per consentire ed agevolare il transito pedonale. I clienti dell’albergo “Star Hotel” ed i clienti della attività commerciali insistenti sul percorso, potranno sostare negli orari della manifestazione nei posteggi di Piazza Tricolore (Posta) e I° Maggio e aree limitrofe da Via Pacinotti, Via Padre Giuliani e Via Fiume.

DIVIETO DI TRANSITO E CHIUSURE dalle ore 13.15 – Via I Maggio (tratto tra Via Varese e Via Legnanino) – Via Cantore (tratto compreso tra Viale Rimembranze e Via Caduti della Liberazione lato sud) – Corso Italia innesto Piazza Cadorna – Via Carcano/Via Caduti della Liberazione/Via Molino – Via Genova/Caduti della Liberazione – Via Caronni/Caduti della Liberazione – Piazza Caduti di Nassiria/Via Caduti della Liberazione – Via Garibaldi/Caduti della Liberazione – Via Mazzini/Marconi – Via IV Novembre/Milano – Uscita Posteggio Multipiano Via Milano – Via Morandi/Milano – Uscita Cimitero – Uscita piattaforma ecologica – Oltre a passi carrai insistenti sul Circuito;

DIVIETI DI SOSTA: Piazza Repubblica – Via Varese (tratto compreso tra Via Milano e Via Balaguer lato viale alberato) – Via Milano lato cimitero – Piazza Cadorna lato est – Via Lanino/Legnanino – Via Pagani (tratto compreso tra Via Porta e Via Griffanti);

PIAZZA MERCATO: divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 19.00;

DIVIETO DI TRANSITO E CHIUSURE: Via Varese/Lombardia – Via Varse/Milano – Via Amendola/Fermi – Via Barsanti/Varese – Via Meucci/Varese – Via Ferraris/Varese – Via Pacinotti/Varese – Via Balaguer/Varese – Uscita posteggio Aldi su Via Varese – Uscita posteggio Star Hotel su Via Varese/Balaguer – Via Padre Giuliani incrocio Galvani/Varese/Fiume – Via Dalmazia/Varese – Posteggio Piazza Tricolore su Via Varese – Via Varese da tratto Via Novara e Via I° Maggio – Via Ferrari/Legnanino – Via Varese Carrefour/Via Legnanino – Uscita posteggio autobus Via Legnanino – Via Lanino incrocio Legnanino – Via Luini incrocio Via Legnanino;

TRANSITO BUS EXTRAURBANI: Da Nord Est Via Larga/Miola direzione Piave, Lombardia, Parma, Viale Europa, Via Novara fermata stazione FNM incrocio con Via Varese, Uscita da Via Varese; Da Nord Est provenienti da Via Larga, Via Frua, Via Stoppani, Via Don Bellavita, Via San Francesco, Viale Prealpi, Via Volonterio; Provenienti da Nord Ovest da Gerenzano, Via Varese, Fermata Stazione, incrocio Varese, I Maggio, Uscita da Via Novara; Provenienti da Sud Origgio, Caronno Pertusella, ed Uboldo Ovest, ingresso da Via Novara, Fermata Stazione, incrocio Via I Maggio;

FERMATE FACOLTATIVE BUS URBANI ED EXTRAURBANI: previste in Via Novara, Via Varese/Santuario ed in Corso Italia come da planimetria allegata;

PIAZZA MERCATO: dalle ore 8.00 sino alle ore 20.00 è Stazione Provvisoria Bus Urbani “Capolinea”, con ingresso da Via Volonterio, Via Pagani, ed uscita da Via Pagani, Via Volonterio, Viale Prealpi; Fermata facoltativa sul percorso San Giuseppe, Corso Italia, Via Diaz, Viale Rimembranze, eccetto autosnodati (con sosta fermata Bus Urbani);

Il transito per la stazione ferroviaria è previsto dal sottopasso pedonale di Piazza Cadorna e da Viale Rimembranze e Via Cantore;

Il Cimitero di Via Milano è accessibile pedonalmente,

La piattaforma ecologica di Via Milano è chiusa;

Il posteggio multipiano di Via Milano non è accessibile in ingresso ed in uscita dalle ore 13.00 alle ore 19.00;

Il posteggio di Piazza Tricolore è riservato ai residenti ed alle attività commerciali inserite nell’area del circuito;

Il posteggio di Piazza Repubblica è riservato all’organizzazione, alle ammiraglie ed alle squadre partecipanti alla manifestazione.