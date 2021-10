x

CARONNO PERTUSELLA / MISINTO – Ieri alle 17.10 a Caronno Pertusella in via Bergamo, nei pressi della intersezione con via Europa, incidente stradale con coinvolte una automobile ed una motocicletta. Sono state due le persone ad avere bisogno di cure mediche, un uomo di 54 anni ed uno di 39 anni, nessuno è apparso in pericolo di vita, e sono stati trasportati all’ospedale di Legnano. Sul luogo del sinistro, tratto locale dell’ex statale Varesina alla periferia cittadina, sono intervenute una ambulanza del Sos Uboldo e l’automedica proveniente da Como, oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Misinto alle 17.40 in via Europa scontro auto-moto, un uomo di 58 anni è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non ha comunque riportato gravi lesioni. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri della Compagnia di Seregno per compiere i rilievi del sinistro.

(foto archivio: automedica in servizio nella zona)

