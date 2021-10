CESANO MADERNO – Nel prossimo week-end torna a Cesano il “Mercato europeo”. Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, dalle 9 a mezzanotte il centro di Cesano ospita uno dei più attesi e amati appuntamenti dell’autunno: il Mercato internazionale che nelle ultime edizioni ha richiamato tantissime persone, il flusso stimato è di 50.000 visitatori.

Il Mercato è organizzato da Mercati Europei – Fiva Confcommercio , Unione Confcommercio Seveso e promosso da Ueca, Unione europea del commercio ambulante. Cesano sarà un polo d’attrazione non solo per i cesanesi ma per tutto il territorio. Oltre 100 gli espositori attesi dalle Regioni italiane e da Paesi europei (Austria, Francia, Spagna, Germania, Olanda,Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda, Polonia, Russia e Grecia) ed extraeuropei (Egitto, Messico, Argentina, Thailandia e Senegal).