SARONNO – E’ stata predisposta la chiusura per qualche ora nella notte tra oggi e domani (dalle 20 del 14 ottobre alle 6 del 15 ottobre) di via Roma, per consentire la realizzazione della segnaletica orizzontale, uno degli ultimi dettagli dell’importante opera pubblica realizzata lungo questo tratto stradale.

Nei giorni seguenti la posa della segnaletica orizzontale, verranno installati i cartelli di segnaletica verticale.

In via Roma si è appena completato il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile, nel tratto fra via Guaragna e via Manzoni, e si è provveduto al rifacimento dei marciapiedi che erano decisamente malconci. Un progetto del quale si parlava a Saronno ormai da alcuni anni: come richiesto da molti cittadini, sono stati preservati gli alberi che si trovano a bordo strada. Con la predisposizione dell’adeguata cartellonistica, le opere saranno concluse.

(foto: una immagine della “nuova” via Roma di Saronno, dopo i lavori che si sono sviluppati nel corso del periodo estivo)

14102021