CERIANO LAGHETTO – “Non siete soli”: domani pomeriggio il consiglio comunale di Ceriano Laghetto si tiene direttamente in via Stabilimenti al presidio dei lavoratori davanti ai cancelli della Gianetti ruote, chiusa da inizio luglio. Un modo, per l’Amministrazione civica cerianese, di ribadire la propria solidarietà alle maestranze dell’azienda.

“Gianetti, l’altro giorno il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso dei sindacati sui licenziamenti a Ceriano Laghetto. Per la Giustizia italiana, si possono licenziare 150 persone con una e-mail o sms. Intanto, da luglio, dalla chiusura dello stabilimento cerianese, il costo di una ruota si sia pressochè raddoppiato. Chissà perché” dicono dal gruppo politico di maggioranza a Ceriano, la Lista Dante.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

(foto archivio: precedente consiglio comunale, di questa estate, sempre al presidio Gianetti ruote)