SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune in merito a tre investimenti.

La Giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo per individuare funzioni pubbliche e azioni dedicate alle aree e comparti di Palazzo Visconti, Parcheggio/Parco di Viale Escrivà de Balaguer, ERS (Edilizia Residenziale Sociale) area Cantoni, al fine della candidatura a sviluppo in project financing con apporto di capitale privato, compatibilmente con il conseguimento dell’interesse pubblico.

“Gli indirizzi dell’Amministrazione, dopo l’individuazione dei tecnici incaricati – commenta l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Alessandro Merlotti – consentiranno agli stessi di redigere i

necessari studi di fattibilità tecnico-economica, indispensabili per la successiva fase di

raccolta di proposte con la formula del project financing”.

Per Palazzo Visconti sono state individuate le possibili destinazioni delle diverse parti dell’edificio, riservando l’ala nobile ad uso pubblico. Per il parcheggio/parco di Viale Escrivà de Balaguer sono state indicate alcune funzioni compatibili in soprasuolo, necessarie per il presidio e il mantenimento del parco pubblico. Per la ERS dell’area Cantoni è stata indicata la necessità di privilegiare la realizzazione di residenze per giovani e anziani (“senior housing”).