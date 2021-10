CERIANO LAGHETTO – Spacciatore di droga telefona, per sbaglio, al vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, e finisce nei guai.

E’ lo stesso Cattaneo a riferire l’accaduto: “Durante l’ultima operazione di pulizia nell’ex bosco della droga con i volontari, siamo tornati a casa con i sacchi mezzi vuoti, rispetto a qualche anno fa quando i rifiuti di pusher e tossici erano tonnellate. Non siamo però andati via completamente a mani vuote: un pusher infatti ha avuto la sfortunata idea di tornare sul nostro territorio, probabilmente visto i rifiuti “freschi” solo da poche ore. Preso in contropiede dalla nostra presenza, è fuggito via in modo rocambolesco abbandonando cellulare e altro materiale tecnologico che abbiamo consegnato ai carabinieri. Non prima di rispondere personalmente al collega del pusher che, con accento maghrebino, ci avvisava che “eravamo andati via”! Spero possa essere utile agli inquirenti il cellulare e la ricca rubrica ivi contenuta”.