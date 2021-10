Ceriano Laghetto, Dal Pozzo espugna Villaggio Brollo nel torneo di calcetto

x

CERIANO LAGHETTO – Si è tenuto nei giorni scorsi al Villaggio Brollo il triangolare di calcetto con il quale si sono sfidate le tre rappresentative del paese. Questa volta la vittoria è andata alla frazione Dal Pozzo, che ha ottenuto il primo posto davanti a Villaggio Brollo e Ceriano Capoluogo.

“E’ stata una bella domenica, coinvolgente, con tante persone e la voglia di tornare a stare insieme per uscire da questo lungo periodo di isolamento” – commenta la presidente della consulta del Villaggio Brollo, Cristina Monegato – D’ora in avanti, confidiamo di avere sempre maggiori possibilità di organizzare eventi e iniziative per offrire momenti di intrattenimento e condivisione a tutta la frazione, sempre nel rispetto delle regole per la corretta prevenzione del covid 19 e dunque evitare il rischio di eventuali contagi da coronavirus”.

(foto di gruppo dei partecipanti alla manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi al Villaggio Brollo di Ceriano Laghetto)

