x

x

CISLAGO – Sarà all’aperto ai Giardini Castelbarco davanti al castello il primo consiglio comunale dell’amministrazione Calegari.

Il primo cittadino uscito vincitore dall’ultima tornata elettorale ha convocato la seduta per sabato 23 ottobre alle 11.30. Previdentemente, in caso di pioggia, è stata prevista anche una sede alternativa ossia auditorium “L’Angolo dell’Arte”. La scelta del consiglio comunale “en plein air” è stata voluta con l’obiettivo di riportare l’amministrazione vicino anzi nel paese ricreando un momento d’incontro. Durante il consiglio comunale saranno anche resi noti i nomi degli assessori che Calegari ha deciso di ufficializzare solo nella prima seduta della nuova assemblea cittadina.

Ma chi ha conquistato un posto in consiglio comunale? In maggioranza oltre a Calegari ci saranno 8 candidati della lista Ies Impegno e serietà. I più votati sono stati Pierpaolo Grisetti, Romina Codignoni, Chiara Broli, Alessandro Guadagni, Michele Uboldi, Elettra Borghi, Gianpaolo Mazzucchelli e Vilma Livia Pagani.

Quattro posti spettano alla minoranza in consiglio comunale. Per Cartabia sindaco Gianluigi Cartabia e Marisa Rimoldi, per Cislago in Comune Debora Pacchioni e per Uniamo Cislago Luciano Lista.