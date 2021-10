x

x

LOMAZZO – Corso di scacchi a Lomazzo, è promosso dalla “Accademia del pedone”: “Praticare gli scacchi come una disciplina sportiva: la pre-iscrizione è obbligatoria entro il 19 ottobre contattando l’indirizzo email [email protected] o alla biblioteca di Lomazzo – Fino ad esaurimento dei posti disponibili” fanno sapere i promotori dell’iniziativa.

Il corso è indirizzato ad adulti (14 anni compiuti) che si avvicinano agli scacchi per a prima volta, e a coloro che, conoscendo le regole base, vorrebbero cominciare a praticare in maniera continuativa questo sport. Da parte degli organizzatori sono stasti previsti 2 incontri di pre-corso facoltativi (che si terranno 23 e 30 ottobre); ed a seguire sono in calendario 6 sessioni di aula della durata di due ore, con gli istruttori dell’associazione che accompagneranno i neofiti alla scoperta degli scacchi.

Dove – Il corso si tiene il sabato mattina in biblioteca di piazza Brolo San Vito a Lomazzo dalle 9.30 alle 11.30.

(foto archivio: in zona la passione per gli scacchi è in crescendo)

15102021