x

x

TRADATE – Ultimo appuntamento domenica pomeriggio per il ciclo di iniziative insieme agli amici del Sistema bibliotecario Valle dei Mulini sostenuto da Fondazione Cariplo: “Dopo l’escursione della scorsa settimana nel Parco Valle del Lanza, vi aspettiamo all’Osservatorio astronomico di via ai Ronchi di Tradate da dove partiremo alla scoperta del “Bosco che non c’era”. Guidati da Alessandro Berlusconi, naturalista, di Istituto Oikos Onlus, ci si addentrerà all’interno del parco dove si potranno osservare le tracce dell’origine glaciale del territorio, i segni del disboscamento avvenuto fra il XV e il XVI secolo e il successivo rimboschimento del 1800. Elementi che raccontano e faranno comprendere lo stretto legame fra l’uomo, la natura e il paesaggio nel corso della storia e ancora al giorno d’oggi”.

L’appuntamento è fissato domenica 17 ottobre alle 15. Prenotazione obbligatoria alla biblioteca di Tradate al numero 0331841820, alla mail [email protected] o tramite l’applicazione “C’è posto”.

(foto archivio: una veduta del centro didattico in via ai Ronchi di Tradate)

15102021