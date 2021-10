x

SARONNO – Notte di lavoro, quella appena trascorsa, in via Roma: bloccato il traffico per qualche ora, si sono messi all’opera gli operai per realizzare le strisce a deliminate la nuova pista ciclabile che è stata recentemente realizzata nel corso degli interventi per il rifacimento del tratto fra via Guaragna e via Manzoni, e che hanno compreso anche la risistemazione dei marciapiedi.

In via Roma è stato infatti appena completato il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile, nel tratto fra via Guaragna e via Manzoni, e si è provveduto al rifacimento dei marciapiedi che erano decisamente malconci. Un progetto del quale si parlava a Saronno ormai da alcuni anni: come richiesto da molti cittadini, sono stati preservati gli alberi che si trovano a bordo strada. Con la predisposizione dell’adeguata cartellonistica, le opere saranno concluse.

foto del nostro lettore Fabio

(foto: immagine notturna di via Roma a Saronno, con la nuova segnaletica orizzontale. Seguirà la predisposizione della segnaletica verticale)

