SARONNO – Strisce pedonali, frecce direzionali, righe di mezzaria, righe gialle per i posteggi per disabili e per quelli per il carico e scarico. Stamattina residenti e automobilisti saronnesi hanno trovato il risultato dei lavori notturni nel tratto tra via Guaragna e via Manzoni di via Roma.

Il penultimo step, manca la segnaletica verticale che sarà installata nei prossimo step, di un cantiere sotto i riflettori sia per perchè il primo qualificante dell’Amministrazione Airoldi sia per il completo cambiamento dell’intervento che ha visto il “salvataggio” del viale alberato di bagolari.

Ma non solo. L’arrivo della segnaletica è essenziale per valutare e arginare il problema della sosta selvaggia sulla nuova pista ciclabile. Con l’arrivo dei cartelli infatti la polizia locale potrà iniziare a sanzionare gli automobilisti che lasciano la vettura nella spazio dedicato alle due ruote. Tra i temi di questa riqualificazione di cui si parlerà nei prossimi mesi quello della riduzione dei parcheggi a cui l’Amministrazione ha cercato di porre rimedio con un nuovo piano della sosta per il quartiere.

A fare un sopralluogo stamattina è stato l’assessore alla Mobilità Franco Casali.