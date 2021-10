x

SARONNO – Un riconoscimento per l’impegno e la dedizione dedicata al Coro Alpe in quasi venticinque anni: Marco Busnelli, corista del coro Alpe, si è ritirato dall’attività a causa dell’età, ma non manca la gratitudine degli altri coristi.

Grande emozione per la consegna dell’attestato che certifica i 24 anni di musica all’interno della compagnia canora, nata nel 1950 su iniziativa di don Luigi Castelli e ora diretta dal maestro Dino Carugati. Il riconoscimento è stato consegnato nella serata del due ottobre quando, dopo quasi tre anni di stop delle attività, le voci sono tornate ad intonare canti nella messa serale in chiesa di San Francesco. Un’occasione di festa speciale, in occasione della messa di benvenuto per monsignor Claudio Galimberti, il nuovo prevosto di Saronno.

(in foto: Marco Busnelli riceve il riconoscimento per i 24 anni di servizio nel Coro Alpe di Saronno, in occasione della messa nella chiesa di San Francesco per il benvenuto al prevosto)

