Gerenzano, sbarre anti moto nei parchi? La proposta de il Gelso

GERENZANO – “Quello che servirebbe in ogni strada silvopastorale di accesso alle aree verdi di qualunque parco nelle nostre zone”, ovvero le sbarre per bloccare ai veicoli le strade sterrate. Così “solo gli aventi diritto possono entrare, cosa che ridurrà l’abbandono di rifiuti selvaggio e anche parte della criminalità. Speriamo in un prossimo futuro di vederle ovunque su tutto il territorio dei nostri parchi per proteggerli e proteggere anche le attività agricole” fanno notare da “Il gelso”, l’associazione naturalistica di Gerenzano tante volte in prima linea per la pulizia del verde nella zona, e per porre rimedio ai danni causati da chi entra in moto, o in auto, nelle aree naturalistiche, in passato è successo anche a Gerenzano nella zona protetta del Fontanile di San Giacomo e dintorni.

(foto: sbarre anti-abusivi all’ingresso di un’area verde nella vicina Concorezzo. Il Gelso propone che vengano collocate anche a Gerenzano e nei parchi della zona del Saronnese)

16102021