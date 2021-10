x

SARONNO – Intenso pomeriggio nel segno del ciclismo oggi a Saronno per la prima edizione del Criterium, nella categoria Elite ha vinto, tagliando il traguardo poco dopo le 18 e dopo 90 chilometri percorsi sul tracciato cittadino saronnese con partenza e arrivo in via Milano accanto al Municipio, lo scatenato Matteo Pinazzi della Biesse Arvedi, Per il ventenne di Parma una bellissima gara, con fuga a tre, poi raggiunto e poi a spuntarla al fotofinish nel gruppetto di corridori avanti a tutti gli altri nell’ultimio giro. Ha preceduto Matteo Fiaschi e Simone Piccolo, entrambi della agguerrita compagine della Viris Vigevano.

Nella categoria “minore” e prima gara pomeridiana ha vinto l’argentino Omar Mendez che, da vero stakanovista, ha quindi partecipato anche alla successiva gara. La premiazione (foto) si è quindi svolta in piazza Libertà, col sindaco Augusto airoldi, e gli assessori Gabriele Musarò e Franco Casali.

Su ilSaronno la cronaca play by play del pomeriggio ciclistico.

16102021