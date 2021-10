x

SARONNO – Appuntamento oggi e domani al centro sportivo di via De Sanctis per la prima edizione del torneo di softball per la categoria under 13, “Piccole stelle Enrico Obletter”, dedicato all’allenatore della Nazionale italiana, scomparso a causa del covid. Nel girone A Saronno Crt, Saronno Ralf e le novaresi del Porta Mortara; nel girone B ci sono invece Collecchio, New Bologna e Stars Ronchi.

Tutte le gare si svolgeranno sul diamante saronnese, e si tratta di una vera e propria vetrina dei nuovi talenti del softball italiano ed anche evento che chiude idealmente l’intensa stagione 2021. “Siamo orgogliosi di presentarvi questo torneo, categoria U13, intitolato all’uomo che ha cambiato il volto del softball italiano e non solo” dicono i dirigenti dell’Inox Team Saronno che organizza questa manifestazione.

(foto archivio: una immagine dell’allenatore della Nazionale italiana, Enrico Obletter, scomparso a causa del covid. Alla testa delle azzurre a livello continentale aveva davvero vinto tutto)

