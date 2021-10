x

MILANO – La stagione 2021/22 della Pallavolo Saronno comincia nel migliore dei modi. I ragazzi di Galimberti hanno sconfitto la Pallavolo Gonzaga con il risultato di 3-0 (17-25, 18-25, 20-25) senza mai soffrire più di tanto le sortite offensive dei meneghini nemmeno nel terzo parziale, quello più combattuto. Un debutto perfetto per i biancoblù, con Claudio Gaggini e e il capitano Federico Fontana particolarmente ispirati.

Questo è il messaggio pubblicato dalla Pallavolo Saronno sul proprio profilo Facebook: “GONZAGA 0 – 3 PALLAVOLO SARONNO. Buona la prima per i nostri amaretti che giocano una bella pallavolo e portano a casa un match mai messo in discussione! Grazie anche alla bella sorpresa dei nostri tifosi Eagles Saronno”. Nel palazzetto degli avversari, infatti, si è presentata anche la tifoseria organizzata biancoblù.

Il prossimo match, in programma per sabato prossimo (23 ottobre), segnerà il debutto degli amaretti tra le mura amiche del PalaDozio. A far visita ai biancoblù ci sarà il Volleymania di Nembro.