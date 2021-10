x

TURATE – “Questo week end sarà possibile partecipare alle visite guidate degli scavi archeologici della chiesa parrocchiale. Necessaria la mascherina e il green pass. Non serve prenotazione”. Lo fanno sapere i responsabili dell’Amministrazione comunale di Turate. L’appuntamento è fissato sabato e domenica, informazioni rivolgendosi alla chiesa di San Pietro e Paolo in piazza della Chiesa. Le visite si tengono sabato dalle 16.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 a cura degli archelogici di Archeo solutions.

La RZFilms Turate ha collaborato con la Soprintendenza archeologica, con la parrocchia e con Archeo Solutions nella realizzazione di un breve documentario, visibile durante la visita e presto disponibile on line. Ricordiamo che questi contributi sono realizzati in forma gratuita dal gruppo RZFilms Turate, come contributo alla comunità turatese.

Le visite si terranno nel rispetto delle norme anti-covid ed in piena sicurezza.

(foto: l’immagini della chiesa di Turate come appare nel sito ufficiale della parrocchia)

