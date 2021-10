x

LOMAZZO – Quinta giornata di andata anche nel girone B di Prima categoria, con l’Esperia Lomazzo che domenica pomeriggio ha travolto 4-1 in casa il fanalino di coda Tavernola: a segno Garri, Mauri e doppietta di Drago, per la capolista che dunque non perde l’occasione di incamerare i tre punti,

Per il Rovellasca 1910, passo falso esterno contro la Guanzatese: è finita 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Girola, che si è rivelata decisiva ma con un Rovellasca che ha comunque dimostrato di meritare una diversa posizione di classifica, oggi piuttosto precaria.

Per la Salus Turate è invece giunto un pareggio casalingo, 1-1, contro l’Albavilla: per i turatesi ha segnato Airaghi.

Altri risultati della quinta giornata di campionato: Menaggio-Albate 1-2, Fenegrò-Cantù San Paolo 0-2, Portichetto Luisago-Ardita 2-0, Montesolaro-Monnet Xenia 1-3. Classifica: Esperia Lomazzo 13 punti, Monnet Xenia 12, Guanzatese 11, Cantù San Paolo 10, Menaggio 9, Albavilla, Portichetto, Albate 7, Ardita 6, Montesolaro e Rovellasca 5, Fenegrò e Salus Turate 3, Tavernola 0.

