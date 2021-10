x

CANTU’ – Al centro sportivo comunale Cascinamata di Cantù va in scena Cascinamatese – Calcio Misinto, partita valida per la Seconda Categoria.

La partita nei primi 30 minuti è abbastanza tranquilla ma si sblocca con un rigore segnato da Galati per il Misinto. Il primo tempo termina però 2-0 per gli ospiti, con Romeo che al 45′ segna al fine di un’azione personale.

Inizia il secondo tempo e viene concesso un altro rigore per il Misinto, dal dischetto si presenta di nuovo Galati che non sbaglia; partita ormai chiusa. Ecco però che arriva anche il quarto gol; Oddo, su un passaggio filtrante, riesce a finalizzare. Non ancora contenti però, i giocatori della squadra di Vago segnano anche la quinta rete con Oddo, al termine di un azione personale. La partita finisce così 0 – 5, buona prova per i ragazzi di Misinto.

Francesco Cavallari



Cascinamatese – Cgds Misinto 0-5

CASCINAMATESE Cozzi, Marelli, Pandullo (16′ st Gilardoni), Marano (40′ st Oppong) Airoldi, Cappellini, Intelligenza (33′ st Cisse), Bonacina, Sebellin, Cosentino, Cozzi (18′ st Buraschi). A disposizione: Colombo, Bianchi, Pescume, Zanardi. All. Azzalini Daniele.

CGDS MISINTO Bordonali, Anzani (11′ st Garziani), Mazzeo, Betti (12′ st Tolando), Franzoni, Auricchio (27′ st Baldassare), Zammataro, Peverelli, Galati (22′ st Oddo), Romeo (22′ st Piccoli), Riva. A disposizione: Rioso, Calderan, Bertazzoli. All. Vago Mario.

Marcatori: pt 30′ Galati (M), 45′ Romeo (M); st 1′ Galati (M), 30′ e 42′ Oddo (M)