UBOLDO – Domenica 17 Ottobre si è giocata a Uboldo una partita valida per la quinta giornata della seconda categoria del girone N. Una partita importante per ambedue le squadre, cosa che possiamo capire subito dall’intensità del primo tempo. La squadra di casa dopo soli 11 minuti di gioco arriva al gol con Colombo, ma dopo pochissimi minuti arriva il pareggio della Robur con Cucco. Un primo tempo di fuoco in cui la capolista del girone, la Pro Juventute, costruisce molto senza riuscire a concretizzare e soffre l’attacco della squadra ospite.

L’allenatore Colombo, quindi, decide di provare a fare dei cambi e all’inizio del secondo tempo fa entrare Soldi e Regalati. Cambi azzeccati dal mister dato che sarà proprio il nuovo entrato Regalati a far portare a casa tre punti grazie ad una magnifica doppietta allo scadere dei minuti regolamentari (43’ e 44’), agevolata anche dall’espulsione del giocatore avversario Anticoli che lascia la propria squadra in dieci. Tre punti importantissimi per la Pro Juventute che, dopo una partita agguerrita, riesce a consolidare il primo posto del girone. Altra sconfitta invece per la Robur che, contrariamente alla squadra di casa, non riesce a vincere una partita dalla prima giornata di campionato.

Aldo Falgares

Asd Pro Juventute – Ac Robur 3-1

PRO JUVENTUTE: Falcone (42’ pt Camillo), Lonetto (1’ st Soldi), Reda, Morandi, Venegoni, Conchet, Meloni(18’ st Flores), Ossoli, Colombo, Geron (33’ st Lauria), Bergomi (1’ st Regalati). A disposizione: Robbiani, Calendi, Volpi, Frasson. All. Colombo

ROBUR: Ratta, Anticoli, Maggioni, Dibenedetto, Ghezzi, Digiglio, Rossato (31’ st Agliati), Venuto, Calini E.(33’ st Corradi), Marcolini, Cucco (28’ st Fumo). A disposizione: Colombo, Bianchi, Castiglioni, Deodato, Vulcano, Calini M. All. Scicchitano.

Marcatori Colombo(p), Cucco(r), Regalati, Regalati (p)