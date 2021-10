x

x

INVERUNO – Ci si aspettava una bella partita, fra due formazoni di vertice in Promozione, e non si è rimasti delusi: gara a fasi alterne fra Accademia Inveruno e Fbc Saronno ed alla fine un 1-1 che tutto sommato non fa una grinza.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play e le interviste, a cura di Giuseppe Anselmo.

Dopo un primo tempo ben giocato ma senza troppe occasioni, botta e risposta nella ripresa.

I gol – Al 12′ colpo di testa di Martini in mischia su palla scodellata in area su punizione da Vago. La replica del Saronno al 26′: quasi dal fondo retropassaggio di Scaccabarozzi in area, arriva Pieri che insacca. Ma poi grande rischio per il Saronno: contropiede di Savarese a tu per tu con Pastore e tiro che manda la palla contro la base del palo, al 37′.

Accademia Inveruno-Fbc Saronno 1-1

ACCADEMIA INVERUNO: Frattini, Orlando, Vago, Rossi, Oliva (47’ st Ambroso), Binaghi (27’ st Lepori), Notareschi (33’ st Medici), Frigerio, Martini, Savarese, De Cao (20’ st Miccichè). A disposizione Pandini, Frigerio, Li Sacchi, Venegoni. All. Grassi.

FBC SARONNO: Pastore, Vanzulli, Torriani, Bernello, Nocciola (28’ st Cannizzaro), Rudi (16’ st Ballabio), Scaccabarozzi, Bonizzi, Maggiore (20’ st Pieri), Ferrari, Milazzo (20’ st Iacovelli). A disposizione Colombo, Fazzuoli, Giudici, Cannizzaro, Legnani, Galli. All. Taroni.

Arbitro Masseroli di Bergamo (Borella di Saronno e Habchi di Bergamo).

Marcatori: 12’ st Martini (I), 26’ st Pieri (S).

Risultati 5′ giornata: Accademia Inveruno-Fbc Saronno 1-1, Cas-Valle Olona 4-1, Besnatese-Olimpia 3-0, Castello Cantù-Solbiarese 0-1, Gallarate-Aurora Cmc 1-2, Lentatese-Union Villa Cassano 2-1, Solese-Meda 1-1, Universal Solaro-Morazzone 1-1. Classifica: Solbiatese 15 punti, Besnatese 11, Fbc Saronno 10, Accademia Inveruno 9, Cas e Aurora 8, Morazzone, Meda e Lentatese 7, Castello e Olimpia 6, Solese, Valle Olona e Gallarate 4, Universal Solaro 3, Union Villa 1.

(foto: alcune fasi del match del Saronno)

17102021