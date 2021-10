x

x

INVERUNO – Persa alla prima giornata la sfida di vertice con la Solbiatese il Fbc Saronno non ha più toppato e si mette alla prova oggi con un’altra aspirante grande del torneo, l’Accademia Inveruno. Si gioca alle 15.30 a Inveruno, su ilsSaronno la cronaca play by play della gara.



Gli avversari – Proprio domenica scorsa è avvenuto il sorpasso, coi saronnesi che hanno scavalcato l’Inveruno al secondo posto in graduatoria. Senz’altro questo pomeriggio ci sono tutte le premesse per assistere ad una gara divertente ed aperta ad ogni possibile epilogo. A differenza del Saronno, in questo campionato l’Inveruno non ha mai perso (2 vittorie e 2 pareggi), ha segnato 8 gol e ne ha subito 5. Migliori marcatori sono De Cao e Savarese con 2 reti a testa. Lo stadio di casa, dove si gioca oggi, è il “Luigino Garavaglia” di via Lazzaretto 13.



Il bomber – Per il Saronno in questo campionato sinora 3 vittorie e 1 sconfitta. 7 gol fatti e 7 subiti, migliore marcatore Milazzo con 3 reti.

Arbitro dell’incontro odierno Mattia Masseroli di Bergamo, assistenti Gabriele Borella di Saronno e Chams Eddin Habchi di Bergamo.

17102021