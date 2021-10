Calcio Promozione: Solaro pari col Morazzone nel segno di Somaini

x

SOLARO – Prova a rialzare la testa il Solaro che contro il Morazzone trova un punto importante anche in chiave motivazionale.

La gara però, parte subito in salita per i solaresi che dopo pochi istanti di gara si trovano subito in svantaggio, ospiti in vantaggio grazie a Gerevini al secondo gol stagionale in campionato.

Il Solaro non molla e a testa bassa si riversa in attacco, al 37′ Somaini agguanta il pareggio che vale l’1-1 pariziale.

Nella ripresa nulla da segnalare, si resta sull’1-1.

Il prossimo impegno per i giallorossi sarà il Meda, attualmente a centro classifica e appaiato a 7 punti con il Morazzone.

Universal Solaro – Morazzone 1-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi (12′ st Cetti), Decarlo, Parisi, Franzoni, Quaglia, Dipatria, Capelli, Fioroni (17′ pt Bottan), Donato, Somaini (25′ st Rotiroti). A disposizione: Gambino, Cetti, D’elia, Castiglioni, Rotiroti, Bottan, Baglio, Volpato, Guastafierro. All.: Cernivivo.

MORAZZONE: Martignoni, Barni, Masorgio, Sala (21′ st Zechin), Picetti, Bosetti, Gerevini (20′ st Loielo), Libralon (44′ st Egnoletti), Ghizzi, Vezzoli (40′ st Marchetta), Giordano (23′ st Fontana). A disposizione: La Sala, Carcano, Egnoletti, Giani, Marchetta, Giuliani, Fontana, Zechin, Loielo. All.: Dossena.

Marcatori: 1′ pt Gerevini (M), 37’ pt Somaini (U)