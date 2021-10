x

CARONNO PERTUSELLA – Due interventi serali dei mezzi di soccorso, ieri, a Caronno Pertusella. Primo episodio alle 20.20 in corso della Vittoria, dove era stata segnalata una persona in difficoltà. E’ accorsa una ambulanza della Croce azzurra caronnese il cui equipaggio si è preso cura di una donna di 56 anni alla quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. La paziente è stata trasportata all’ospedale di Saronno per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Alle 22 in via Lazzaretto, nella zona industriale periferica all’incrocio con l’ex statale Varesina, tamponamento fra due automobili; sono state tre le persone ad avere bisogno di cure mediche; un ragazzo di 21 anni, un uomo di 54 anni ed una donna di 46 anni. Nessuno è comunque apparso in serie condizioni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese. I feriti sono stati poi medicati all’ospedale di Saronno.

(foto archivio)

