CERIANO LAGHETTO – Momenti di apprensione e mobilitazione dei mezzi di soccorso nella notte fra sabato e domenica a Ceriano Laghetto per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 134, in quel tratto via Laghetto, alla periferia del paese, alla rotonda all’incrocio con via Milano che conduce nella zona industriale. L’episodio si è verificato alle 23.10, e sul posto è subito accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio ed è arrivata l’ambulanza della Croce viola, affiancata dall’auto-infermieristica perchè le condizioni del ciclista sono subito apparse gravi.

L’uomo, di 44 anni, è stato quindi trasferito in “codice rosso” all’ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi del sinistro e tuti gli approfondimenti del caso al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e capire le eventuali responsabilità in quel che è successo.

(foto archivio: mezzi di soccorso in zona per un procedente incidente stradale in orario notturno)

17102021