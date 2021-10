x

SARONNO – “Sono lieta di aver partecipato allo spettacolo messo in scena dagli studenti dell’Accademia del Profondo. La scuola si trova all’interno della sede di Ufo, nuovo centro giovanile che aprirà le sue porte a tutti i giovani a partire da lunedì 18 ottobre”.

Sono le parole del presidente della commissione Cultura Chiara Angaroni che sabato 16 ottobre è stata ospite all’interno della nuova struttura di viale Santuario.

“Bello vedere questi 11 ragazzi cimentarsi nel teatro e in un’arte così particolare: l’arte marionettistica. In due anni hanno messo in scena Inferno, spettacolo sulla Divina Commedia di Dante. Hanno dato vita ed anima alle creature di cartapesta. La regia è di Emanuele Fant. La peculiarità è stata dar voce ai detenuti di San Vittore i quali hanno letto alcuni canti dell’Inferno dalla discesa agli inferi all’incontro con Paolo e Francesca, Giacco e Lucifero. Le letture sono state registrate.

I ragazzi hanno spiegato che hanno voluto creare un sodalizio con i detenuti perché anche loro, durante il lockdown, hanno vissuto il loro inferno da reclusi”.

