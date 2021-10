x

GERENZANO – È stato inaugurato alle 11 di questa mattina il campo di Padel in via Inglesina, a Gerenzano.

“Il Padel – spiega Alessandro, l’istruttore di Padel del Pala Padel – è nato in Messico e si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, soprattutto durante questi tempi di pandemia. La prima grande differenza con il suo “fratello maggiore”, il tennis, è che ha attirato l’attenzione di molte donne: una grande presenza femminile si è avvicinata agli sport con la racchetta”.

Presente all’inaugurazione, il sindaco Ivano Campi e il vicepresidente di Salus, Luigi Borghi.

“Vi accolgo a nome di tutta la Salus – così il vicepresidente Salus ha dato il via all’inaugurazione – in questa struttura che è un po’ la nostra casa: siamo contenti di avere questo spazio a Gerenzano e cerchiamo di tenerlo vivo. Questo campo di Padel nasce in una zona un po’ isolata del centro sportivo, con la speranza di valorizzarlo in nome della socialità e dello sport”.

Di socialità e sport parla anche il sindaco, Ivano Campi, che ringrazia l’associazione sportiva: “Ringrazio Salus per questa nuova occasione per i gerenzanesi e non solo: è l’ennesima iniziativa in cui Salus si impegna, per fare comunità e portare socialità.”

A seguito della benedizione del don, una partita dimostrativa di Padel con la spiegazione dello sport messicano ora giunto a Gerenzano.

