x

x

SARONNO – La scorpacciata di due ruote di sabato, con la corsa Criterium che ha trasformato Saronno in un circuito, non è bastata ai saronnesi che stamattina sono ritrovati in sella.

Stamattina alle 9,30 in piazza Libertà è partita la pedalata urbana organizzata da Fiab con un inedito percorso creato per mostrare alle famiglia come sia possiabile l’uso della due ruote per i percorsi casa/scuola.

In sella si sono ritrovati oltre a bimbi e famiglie il sindaco Augusto Airoldi, gli assessori Gabriele Musarò e Franco Casali e il consigliere Mattia Cattaneo. Presenti ovviamente gli attivisti Fiab che hanno regalato ad ogni partecipante una targhetta che promuove l’uso della due ruote.

Primo tratto percorso quello di via Roma dove i bagolari, salvati dal nuovo progetto dell’Amministrazioni, hanno “parlato” ai partecipanti tramite una nuova sua serie di cartelli di apprezzamento per la nuova pista ciclabile”. Il percorso ha toccato gli istituti scolastici cittadini dove sono stati portati i lavoretti dei più piccoli realizzati durante la prima giornata della Saronno Bike week in occasione della prima bicicletta la Bimbinbici.