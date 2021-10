x

SARONNO – Entrano nel vivo i campionati di calcio dilettantistico, Per questa domenica in serie D la Caronnese, sesta giornata, va in cerca della prima vittoria in campionato ospitando l’ostico Casale: si gioca alle 15 con arbitro Federico Cosseddu di Nuoro, assistenti Pier Guido Morsanuto di Portogruaro e Fabio Rizzioli di Legnago.

Nelle categorie minori di gioca alle 15.30, quinta giornata. In Eccellenza c’è Settimo Milanese-Ardor Lazzate con arbitro Mattia Maresca di Napoli, assistenti Kevin Turra di Milano e Usman Ghani Arshad di Bergamo. La Varesina riceve il Calvairate, arbitro Matteo Sangalli di Treviglio, assistenti Fabio Cattaneo di Monza e Dante Calabrese di Busto Arsizio.

In Promozione si gioca Accademia Inveruno-Fbc Saronno con arbitro Mattia Masseroli di Bergamo, assistenti Gabriele Borella di Saronno e Chams Eddin Habchi di Bergamo; e Universal Solaro-Morazzone con arbitro Sebastiano Nucini di Treviglio, assistenti Alessandro Rio di Milano e Marco Borchielli di Milano.

In Prima categoria girone A Pro Azzurra Mozzate-San Michele con arbitro Mattia Olla di Milano, e Faloppiese Ronago-Tradate con arbitro Francesco Feneri di Milano. Nel girone B Esperia Lomazzo-Tavernola con arbitro Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio, Guanzatese-Rovellasca con arbitro Filippo Giannotta di Busto Arsizio e Salus Turate-Albavilla con arbitro Tudor Cristian Stinga di Busto Arsizio. Nel girone N Ceriano Laghetto-Afforese con arbitro David Tirioni di Treviglio.

In Seconda categoria girone N Cistellum-Solbiatese con arbitro Federico Edoardo Panariello di Busto Arsizio e Pro Juventute-Robur con arbitro Paolo Marchese di Busto Arsizio. Nel girone I Cascinamatese-Misinto con arbitro Christian Mavilla di Como, Gerenzanese-Serenza Carroccio con arbitro Mattro Scorti di Saronno, Rovellese-Stella Azzurra Arosio con arbitro Alessio Villano.

In Terza categoria girone A Cogliatese-Dal Pozzo con arbitro Gentian Mustafaj di Legnano, Legnanese-Amor sportiva con arbitro Mirko Fazzini di Abbiategrasso, Oratorio Lainate-Airoldi Origgio con arbitro Davide Calabrò di Busto Arsizio e Union Oratori Castellanza-Limbiate con arbitro Rahal Essalhi di Legnano.

