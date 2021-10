x

x

SARONNO – Ieri la prima edizione della Criterium di ciclismo di Saronno sul percorso cittadino ed a seguire le premiazioni sul palco allestito nella centralissima piazza Libertà. Nella categoria più importante, la under 23 ed elite, si è imposto della Biesse Arvedi, Per il ventenne di Parma una bellissima gara ed una vittoria davvero sul filo di lana: “Gli avversari facevano gioco di squadra, sapevo che sarebbe stata durissima ma sin dai primi giri mi sono sentito la “gamba” – racconta alla fine il corridore – Per me è la seconda vittoria stagione, sono molto soddisfstto, ho dato tutto sino alla fine”.

Secondo posto per Matteo Fiaschi, come Simone Piccolo della Viris Vigevano: “Abbiamo puntato sulla superiorità numerica rispetto a molte squsdre avversarie, ed in parte ci siamo riusciti a capitalizzare questo vantaggio” spiega alla fine Piccolo.

Su ilSaronno la cronaca play by play della gara, ed un servizio sulle premiazioni. E sui problemi del traffico in periferia.

(foto: il palco alla premiazioni di fine corsa)

17102021