SARONNO – Grazie all’organizzazione di Helianto Carlo Pogliani ha raccontato ieri a Villa Gianetti “di gesta straordinarie tra calcio, ciclismo e giochi olimpici”. Pogliani, appassionatissimo di calcio e supporter da anni del Milan, ha giocato da giovane e successivamente si è dedicato all’allenamento di settori giovanili, a fianco di mister del livello di Andrea Icardi, Maurizio Ganz, Alessandro Pistone e Walter De Vecchi.

E’ stato questo l’epilogo della Bike week organizzata dal 10 al 17 ottobre con una serie di eventi all’insegna della promozione della bici come mezzo sostenibile per vivere la città, con gare per ogni fascia di età.

Cornice alla prestigiosa intervista i reading dei nostri attori e come sorpresa finale l’attore Antonio Siciliani che ha presentato il suo monologo sul ciclista Malabrocca. Vestito da Malabrocca. Si è parlato di fair play e di educazione sportiva nelle varie discipline sportine dal calcio, al ciclismo, ai giochi olimpici. Tanti gli aneddoti del mister sul mondo del calcio. Sono stati proiettati anche diversi video sul fair play. Presenti anche il segretario del Pd Rino Cattaneo e l’assessore Franco Casali che ha parlato dell’importanza dell’uso della bicicletta.