x

x

CARONNO PERTUSELLA – Secondo turno infrasettimanale di questa stagione in serie D, ed i ragazzi della Caronnese sono chiamati ad un’altra lunga e impegnativa trasferta. La settima giornata di campionato, infatti, propone la sfida contro il Fossano che, come la Caronnese, ha 4 punti in classifica frutto però di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Una sfida importante, di quelle da non sbagliare dando continuità alle prestazioni ma cercando il primo successo in campionato.



Manuel Scalise: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

Il tecnico caronnese Manuel Scalise carica i ragazzi in vista della partita di mercoledì. E lo fa con la consapevolezza di quanto di buono fatto in questi mesi: “Contro il Fossano spero i ragazzi ripetano le buone prestazioni messe in mostra nelle precedenti partite. Certo, è arrivato il momento di concretizzare quanto prodotto. Ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, e sono convinto che faranno grandi cose in questo campionato”.



Gli avversari

Da sette anni il Fossano ha alla guida Fabrizio Viassi. Ormai un guru per la società cuneese, Viassi da anni ha sposato il progetto di una realtà capace anche di valorizzare i tanti giovani che gravitano nell’orbita Fossano. 6 i gol all’attivo ma 11 quelli al passivo (peggior difesa al pari di Lavagnese e Vado), il Fossano ha il giocatore più esperto tra i pali. Giorgio Merlano, classe 1988, è alla sua quinta stagione in biancoblu, protagonista dell’ascesa in serie D nella stagione 2018/2019. L’arrivo dell’esterno offensivo Luca Quatrana ha dato verve e ulteriore esperienza alla squadra di Viassi che, per il resto, conta giocatori dal ’98 in giù. Da tenere sott’occhio l’attaccante Simone Menabò, già due reti nelle prime sei partite. Reduci dal pari senza reti a Romentino, i precedenti raccontano di sfide sempre equilibrate (tre pareggi e una vittoria rossoblù).



I convocati della Caronnese – Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo, Catizone Riccardo. Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Coghetto Francesco, Cortesi Luca, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea. Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa Bakary, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Vernocchi Alessandro, Vincenzi Matteo. Attaccanti: Bossi Emanuele, Corno Federico, Esposito Roberto, Rocco Daniele, Vitiello Domenico.

19102021