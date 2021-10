x

CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Italia viva che rende noto il proprio contributo alla vittoria di Marco Giudici del ballottaggio con Valter Galli.

Nelle recenti elezioni amministrative Italia Viva di Caronno Pertusella e Bariola non è stata presente perché non si sono realizzate le condizioni per poterlo essere.

Ciononostante Italia viva ritiene di possedere idee valide per la comunità di Caronno Pertusella e con queste idee si è confrontata con il candidato sindaco del centro sinistra Marco Giudici.

Al termine di tali confronti si sono verificate le condizioni affinché Italia Viva potesse votare ed invitare anche la cittadinanza a votare per Marco Giudici.

Cosa che è avvenuta. Anzi, dopo un attento esame del voto relativo al ballottaggio di ieri che ha visto prevalere Marco Giudici, Italia Viva costata con grande soddisfazione il rilevante contributo dato per ottenere questo risultato.

Auguri quindi a Giudici Marco per la continuazione del suo mandato mentre da parte nostra costatiamo con grande soddisfazione come Italia Viva a Caronno Pertusella sia ben presente con uomini, idee e, soprattutto con buon consenso fra la popolazione.