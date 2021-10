x

CERIANO LAGHETTO – Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri riguardo all’episodio avvenuto l’altra notte a Ceriano Laghetto dove in zona industriale un uomo di 44 anni è stato investito da un’auto, il cui conducente poi si è allontanato senza prestare soccorso al ferito, che è stato successivamente trasferito con una ambulanza della Croce viola all’ospedale San Gerardo di Monza in serie condizioni. Il fatto è accaduto nei rpessi della rotonda di via Laghetto.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme ed a fornire ai militari della Compagnia di Desio le testimonianze dell’accaduto. I tutori dell’ordine stanno dunque adesso ricostruendo tutti i contorni della vicenda. Il guidatore del mezzo rischia di dovere rispondere di non avere prestato soccorsi al ferito, o comunque dovrà chiarire i motivi di non essersi fatto trovare sul posto al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, come previsto in caso di incidenti con feriti.

(foto archivio)

