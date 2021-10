Gerenzano, Di Bartolo taglia il nastro delle 20 maratone

x

GERENZANO – “Complimenti al nostro atleta Filippo Di Bartolo che ieri alla maratona di Parma ha raggiunto la bellezza di 20 maratone portate a termine”. Così i dirigenti della Salus Runners Gerenzano, per celebrare il traguardo raggiunto dal proprio atleta.

Proseguono dalla Salus, “altri 80 di questi traguardi ti aspettano!! E complimenti anche agli altri nostri tesserati che nel weekend hanno partecipato con ottimi risultati ad altre gare organizzate molto bene a Parma e all’Utlo, famoso trail del lago d’Orta”. Per Di Bartolo non mancheranno ulteriori, prestigiosi appuntamenti nel prossimo futuro, per il 2022 sono molti gli eventi podistici ai quali Di Bartolo e gli altri atleti gerenzanesi prenderanno parte, con la nuova stagione di queste gare.

Il Team runners Salus Gerenzano è un gruppo podistico che partecipa a gare competitive e amatoriali. Obiettivi non solo agonistici ma anche sul piano della aggregazione e della socialità.

(foto: l’atleta Filippo Di Bartolo della Salus Runners di Gerenzano)

19102021