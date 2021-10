x

SARONNO – Bimbi entusiasti per l’evento “Mani nel piatto” che, nella giornata di domenica, ha occupato piazza Libertà con bancarelle espositive e di vendita di specialità italiane, ma anche laboratori culinari per i più piccoli e show cooking per adulti.

Particolarmente apprezzato il “memory alimentare” che, dalle 15, ha tenuto impegnati i bimbi tra i 5 e i 12 anni di età. Un gioco di educazione alimentare, che ha spiegato ai bimbi come mangiare correttamente in modo leggero e divertente.

Successo anche per lo spettacolo “Le api, il miele e l’ambiente”, a cura di “Apicoltura bio murun”, nel quale è stato spiegato tutto in merito al mondo dell’alveare e delle api che vi abitano e lavorano.

“Interessatissimi i bambini ai laboratori che si sono svolti domenica durante la manifestazione – così commenta l’assessore alla Cultura Laura Succi – Alcuni hanno potuto lavorare il latte per produrre il formaggio fresco, altri hanno imparato come si produce il miele, o imparato a fare gli gnocchi. L’impegno per un’alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente diventerà un appuntamento ricorrente.”

19102021