SARONNO / CISLAGO / SOLARO – Caduta accidentale, da parte di una pensionata di 83 anni, questa mattina alel 9.50 in via Roma: è successo nel tratto recentemente rifatto, fra via Guaragna e via Visconti. L’anziana è stata soccorsa dai passanti e poi da una ambulanza della Croce rossa di Misinto, con la quale è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi contusioni.

Oggi alle 15.30 a Cislago in via Meda per una caduta dalla motocicletta è rimasto ferito un uomo di 51 anni. Sul posto, oltre ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Satonno, è arrivata una ambulanza e l’automedica da Varese. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato di lesioni e contusioni varie, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Oggi alle 7 in corso Europa a Solaro è stato investito un ciclista da un’autovettura: il ferito, un uomo di 58 anni, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese con lesioni comunque non gravi. Sul posto per i rilievi del sinistro una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho.

(foto: la recentemente risistemata via Roma di Saronno)

19102021