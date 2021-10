x

SARONNO – “Indubbio trionfo, con la vittoria del cento sinistra in tutte le città capoluogo di provincia, con la sola eccezione di Trieste, rimasta (di misura) al centro destra e di Benevento, dove ha resistito il sindaco uscente, Mastella”.

Inizia così il commento di Valeria Valioni, membro del Pd ed ex vicesindaco dell’ultima tornata elettorale.

“Nelle grandi città (Milano,Roma e Torino) il centro sinistra ha riconquistato i voti delle periferie e dei quartieri popolari, precedentemente sottratti dalla Lega o dai 5 stelle. Quindi una vittoria a tutto campo su cui grava, tuttavia, l’ombra di quel 50% che non è andato a votare perché deluso dai partiti o non convinto dai candidati in campo. Un bacino elettorale che andrà guardato con rispetto ed attenzione, cogliendone i messaggi e trovando azioni concrete per riguadagnarne la fiducia. Un altro neo è l’assenza di sindache donne; una politica tutta al maschile è ormai anacronistica, guardando a quello che succede in Europa, oltre che ingiusta.

Ma una cosa è certa: il popolo italiano, sensato e responsabile, non ha premiato chi ha strizzato l’occhio, o apertamente appoggiato, le istanze della minoranza no vax, no pass, no a tutte quelle politiche sanitarie appropriate che ci stanno portando fuori dall’emergenza epidemica e ci stanno assicurando un presente, e speriamo un futuro, di espansione economica . Li vediamo in piazza in queste ore a fare molto chiasso, e ne hanno diritto perché siamo fortunatamente in una democrazia che assicura il diritto al dissenso; ma a tanto chiasso corrisponde una piccola minoranza di consenso nel Paese che si è vaccinato quasi al 90% e che tranquillamente esibisce il pass, ove richiesto, per la tutela della salute di tutti.