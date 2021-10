Calcio femminile, tanti gol per il Misinto al debutto

x

MISINTO – Prima giornata di campionato per la squadra femminile del Cgds Misinto, in casa su campo di via Birago contro l’Oltronese, che alla fine di una partita con tanti gol si è imposta per 5-3. Si è giocato per il campionato Csi Como.

E’ iniziata dunque la stagione anche la squadra femminile del Cgds Calcio Misinto che affronta il campionato a 7 del Csi della provincia di Como. Per il Misinto reti di Montesano e doppietta di Mirto.

“Un bel gruppo di ragazze con la passione per il gioco del calcio e conta tanta voglia di divertirsi e di stare insieme

Per completare il gruppo squadra e anche tu vuoi essere una di loro contatta la pagina Facebook cgdscalciofemminile o il numero telefonico 393271871668 chidendo di Stefania” rimarcano i dirigenti misintesi.

(foto: una fase di gioco della partita fra Cgds Calcio Misinto e la compagine della Oltronese)

